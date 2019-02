Hannover

Comeback nach Kreuzbandrissen: 96-Profi Prib bei Spiel dabei

03.02.2019, 14:05 Uhr | dpa

Nach zwei Kreuzbandrissen in den vergangenen anderthalb Jahren hat Fußball-Profi Edgar Prib von Hannover 96 zum ersten Mal wieder bei einem Testspiel auf dem Feld gestanden. Der 29-Jährige gewann am Wochenende mit der U23-Mannschaft des Fußball-Bundesligisten mit 6:0 gegen den TSV Pattensen - und schoss dabei sogar ein Tor. Prib hatte sich im August 2017 und Februar 2018 jeweils im Training schwer am Knie verletzt. Für die Profis von Hannover 96 kam er zuletzt am 13. August 2017 beim DFB-Pokalspiel gegen den Bonner SC (6:2) zum Einsatz.