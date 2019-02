Werder (Havel)

Mann fährt mit toter Frau im Auto: Wohl im Schlaf gestorben

03.02.2019, 14:38 Uhr | dpa

Ein Autofahrer ist vermutlich zwei Stunden lang mit seiner toten Frau im Wagen auf der Autobahn unterwegs gewesen. An der Raststätte Wolkslake-West der A10 bei Werder habe der Pole einen Notarzt gerufen, weil die auf dem Beifahrersitz vermeintlich schlafende Frau nicht mehr reagierte, teilte die Polizeidirektion West am Sonntag mit. Die Ermittlungen zur Todesursache der 50-Jährigen seien noch nicht abgeschlossen. Krebsmedikamente im Auto deuteten aber auf eine schwere Erkrankung hin, in deren Folge sie möglicherweise im Schlaf starb. Das Paar war nach einer Reise nach Polen auf dem Rückweg in seinen Heimatort bei Bad Salzuflen in Nordrhein-Westfalen.