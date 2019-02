Dresden

Mutmaßliche Tankstellenräuber schweigen

03.02.2019, 14:51 Uhr | dpa

Bei der Ergreifung der mutmaßlichen Tankstellenräuber in Dresden hat der Zufall mitgeholfen. Wie die Dresdner Polizeidirektion am Sonntag mitteilte, hatte eine 48 Jahre alte Mitarbeiterin der Polizei die per Fahndung gesuchte Frau und einen Mann an einer Straßenbahnhaltestelle entdeckt und dann beschattet. Zugleich rief sie Verstärkung. Daraufhin konnten Beamte die 18-Jährige und den gleichaltrigen mutmaßlichen Komplizen festnehmen. Beide sitzen in Untersuchungshaft und schweigen zu den Vorwürfen. Die Polizei nimmt an, dass sie wegen Drogen Geld benötigten. Bei vier Überfällen waren in Dresden rund 1000 Euro erbeutet worden.