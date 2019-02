Bitterfeld-Wolfen

Brennende Kinderwagen im Hausflur: Drei Bewohner verletzt

03.02.2019, 15:44 Uhr | dpa

Beim Brand dreier Kinderwagen im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in Bitterfeld sind drei Menschen verletzt worden. Die Bewohner wurden am Samstag mit Verdacht auf Rauchvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei am Sonntag mit. Den Angaben zufolge löschte die Feuerwehr die brennenden Wagen - 19 Kameraden und 4 Einsatzfahrzeuge waren am Ort. Warum die Kinderwagen in Flammen gerieten, war zunächst unbekannt. Es werde wegen vorsätzlicher Brandstiftung ermittelt, hieß es.