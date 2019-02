Kiel

Jahn Regensburg verliert Verfolgerduell: 0:2 gegen Kiel

03.02.2019, 15:46 Uhr | dpa

Der SSV Jahn Regensburg hat den Anschluss an die Aufstiegsplätze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Achim Beierlorzer unterlag am Sonntag im Verfolgerduell bei Holstein Kiel mit 0:2 (0:1) und liegt vorerst fünf Punkte hinter Relegationsrang drei. Kingsley Schindler (12.) erzielte vor 8265 Zuschauern die Führung nach einem mustergültigen Konter über Johannes van den Bergh und Winter-Zugang László Bénes. Stefan Thesker (82.) sorgte per Kopf in der Schlussphase für den Endstand. Die Regensburger kassierten nach zwei Siegen nacheinander wieder eine Niederlage und rangieren an neunter Stelle.