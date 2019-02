Frankfurt am Main

Mann attackiert 19-Jährigen in Frankfurt mit Messer

03.02.2019, 16:48 Uhr | dpa

Im Frankfurter Bahnhofsviertel hat ein Mann einen 19-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt. Die beiden Männer hatten sich in der Nacht zum Sonntag in einer Bar gestritten, wie die Polizei mitteilte. Vor der Bar zog der Angreifer demnach ein Messer hervor und stach mehrfach auf den 19-Jährigen ein. Anschließend floh der Täter in Richtung Hauptbahnhof. Das Opfer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zur Ursache des Streits hatte die Polizei am Sonntag keine Hinweise. Der Täter war weiter flüchtig.