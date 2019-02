Hamburg

Drei Schwerverletzte nach Unfall in Hamburg-Ochsenwerder

03.02.2019, 16:48 Uhr | dpa

Bei einem Frontalzusammenstoß in Hamburg-Ochsenwerder sind am Sonntag drei Menschen schwer verletzt worden. An einer Kreuzung stieß ein Auto mit Fahrer und Beifahrer mit einem Wagen zusammen, den eine Frau lenkte. Alle drei Insassen kamen ins Krankenhaus, Lebensgefahr bestehe nicht, wie die Polizei mitteilte. Ein Fahrer habe die Vorfahrt nicht beachtet, die Untersuchungen laufen.