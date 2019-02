Erfurt

Thüringen will Bauprojekte in Namibia anstoßen

03.02.2019, 16:59 Uhr | dpa

Um Bauprojekte mit Wüstensand geht es unter anderem bei der Reise einer Thüringer Wirtschaftsdelegation nach Namibia. Die Unternehmen würden von Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) begleitet, teilte das Ministerium am Sonntag mit. Die Delegation werde sich bis Donnerstag in dem westafrikanischen Land zu Gesprächen in Unternehmen, Universitäten und Behörden in der Hauptstadt Windhuk sowie in Swakopmund und Walvis Bay aufhalten. Tiefensee, der bereits am Dienstag zurückkehre, treffe sich unter anderem mit dem Vizepräsidenten, Nangolo Mbumba, sowie Ministern.

Geplant sei die Eröffnung der ersten Produktionsstätte der südthüringischen Firma PolyCare Research Technology GmbH in Brakwater unweit von Windhuk. Das 2010 gegründete Unternehmen aus Gehlberg ist auf Bauen mit neuen Werkstoffen spezialisiert. In Namibia gehe es um die Verwendung von Sand.

Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums geht es bei der Reise um Ausbildungsprojekte in der Bauwirtschaft oder die Unterstützung des Hausbauprogramms der namibischen Regierung. Afrika könnte als Markt für Thüringer Unternehmen in der Zukunft hochinteressant werden, wie der Minister erklärte. Der Handel mit Namibia spielt für Thüringen derzeit noch keine Rolle - 2017 wurden laut Ministerium erst Waren im Wert von 600 000 Euro nach Namibia exportiert. Deutlich größer sei das Handelsvolumen bereits mit Südafrika.