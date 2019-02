Berlin

Brüder von Gruppe angegriffen: Auslöser unklar

03.02.2019, 17:17 Uhr | dpa

Zwei Brüder sind in Berlin-Mitte von einer Gruppe von Männern angegriffen worden. Ein 24-Jähriger und sein 21 Jahre alter Bruder sollen laut Zeugen am Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr in der Alexanderstraße nahe dem Alexanderplatz von bis zu fünf Männern geschlagen und auf dem Boden liegend getreten worden sein, teilte die Polizei mit. Demnach wurde auch mit Flaschen zugeschlagen. Die beiden leicht verletzten Brüder kamen in eine Klinik. Der Ältere war am Tatort noch bewusstlos.

Die fünf Männer flohen zunächst, wenig später nahmen Polizisten jedoch drei 19-Jährige anhand von Zeugenbeschreibungen fest. Wie es zu der Auseinandersetzung kam, war auch am Sonntag noch unklar. Laut Polizei äußerten sich weder die beiden Opfer noch die drei 19-Jährigen zu dem Vorfall.

Am Alexanderplatz und im näheren Umfeld kommt es immer wieder zu Gewalttaten. Seit Mitte Dezember 2017 gibt es auf dem Platz eine Polizeiwache. Diese soll dazu beitragen, die Kriminalität zurückzudrängen.