Johanngeorgenstadt

Demoliertes WC sorgt für Zugausfall bei Erzgebirgsbahn

03.02.2019, 17:24 Uhr | dpa

Wegen einer demolierten Toilette ist ein Zug der Erzgebirgsbahn aus dem Verkehr gezogen worden. Wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte, ermittelt sie wegen Sachbeschädigung gegen einen 24 Jahre alten Mann aus Leipzig. Er war mit zwei Freunden am Samstag mit dem Zug von Johanngeorgenstadt nach Zwickau unterwegs. Die beiden Freunde seien in das WC gegangen, dessen Tür sich dann nicht mehr habe öffnen lassen. Statt das Bahnpersonal um Hilfe zu bitten, habe der 24-Jährige die Tür von außen gewaltsam geöffnet. Bei ihm sei ein Alkoholwert von 1,74 Promille gemessen worden.