Dresden

Linke: Aufklärung über staatliche Zahlungen an die Kirchen

03.02.2019, 17:30 Uhr | dpa

Die Linken im Landtag verlangen Aufklärung über Zahlungen des Landes an die Kirchen in Sachsen. Es gebe ein "Gestrüpp an staatlichen Vergünstigungen, Förderungen, Zahlungen und Leistungen", dem es an Transparenz mangele, kritisierte der Abgeordnete André Schollbach am Sonntag. Daher habe seine Fraktion eine Große Anfrage mit 75 Einzelfragen eingereicht, die nun binnen zehn Wochen beantwortet werden müsse.