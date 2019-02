Neubrandenburg

Leichtathletik: Norddeutscher Hallen-Titel für Kayßer

03.02.2019, 20:00 Uhr | dpa

Bei den norddeutschen Hallenmeisterschaften der Leichtathleten in Neubrandenburg hat Paulina Kayßer den Titel über 3000 Meter gewonnen. Die Läuferin vom SC Itzehoe siegte in 9:45,12 Minuten. Zweite Plätze belegten am Wochenende Hochspringer Finn Drümmer (Kaltenkirchener TS/2,04 Meter), Marcel Lienstädt (SV St. Peter-Ording) im Weitsprung (7,42 Meter) und Tim Brandt (MTV Heide) über 400 Meter (50,17 Sekunden). Dritte wurden Tade Kohn (SG TSV Kronshagen/Kieler TB) über 1500 Meter (3:55,99 Minuten) sowie Daniela Schumann (Kaltenkirchener TS) im Stabhochsprung (3,60 Meter).

Von den Hamburger Teilnehmern lief Leoni Kluwig (Track & Field Club Hamburg) zweimal auf das Podest. Über 200 Meter wurde sie in 24,55 Sekunden Zweite vor Anna Holzmann (SC Poppenbüttel/24,62 Sekunden), im 60-Meter-Finale reichte es für die Hanseatin zu Platz drei (7,56 Sekunden). Ebenfalls Dritte wurde Malina Reichert (Hamburger SV) im Weitsprung mit 6,02 Metern.