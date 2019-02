Kronberg im Taunus

Opel-Zoo informiert über neue tierische Bewohner

04.02.2019, 00:22 Uhr | dpa

Über seine neuen tierischen Bewohner will der Kronberger Opel-Zoo heute in einer Pressekonferenz informieren. Außerdem wird Zoodirektor Thomas Kauffels über Veränderungen in den Gehegen sowie die Besucherentwicklung berichten. In dem Zoo leben rund 1600 Tiere aus über 230 Arten vom Alpaka bis zum Zwergflamingo. Zu den Publikumslieblingen auf dem 27 Hektar großen Gelände gehören die Giraffen und Elefanten.