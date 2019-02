Dresden

Narren zu Gast bei Ministerpräsident in Dresden

04.02.2019, 00:48 Uhr | dpa

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) empfängt heute in der Kuppelhalle der Staatskanzlei Dresden rund 250 Narren von Karnevalsvereinen aus ganz Sachsen. Die Funkenmariechen, Büttenredner und Tänzer führen ein buntes Karnevalsprogramm auf und geben damit einen Vorgeschmack auf die Prunksitzungen und Festumzüge in den nächsten Wochen. Von Leipzig bis Wittichenau - bis zum Rosenmontag stehen zahlreiche Umzüge in Sachsen an. Der größte Straßenkarneval wird traditionell in Radeburg (Landkreis Meißen) mit Tausenden Schaulustigen gefeiert. Die Karnevalszeit endet am Aschermittwoch, dem 6. März. Landesweit gibt es im Verband Sächsischer Carneval rund 180 Vereine mit etwa 25 000 Mitgliedern.