Neues Thüringer Kultur- und Wissensportal geht an den Start

04.02.2019, 01:24 Uhr | dpa

Ein gebündelter Kulturdatenschatz soll auf einer neuen Thüringer Internetplattform zu finden sein. Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) stellt das Thüringer Kultur- und Wissensportal heute in Erfurt vor und schaltet die Website dazu frei. Mehr als 100 Museen, Archive, Bibliotheken und andere Kultureinrichtungen speisen dort dann Daten ein. Auch das Landesarchiv Sachsen-Anhalt und die Bibliothek Leopoldina in Halle sind angeschlossen. Zudem soll am Montag ein Web-Portal mit dem Namen "Archäologische Denkmale" freigeschaltet werden.