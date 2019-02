Frankfurt am Main

Frankfurt testet vollelektrisches Müllfahrzeug

04.02.2019, 05:15 Uhr | dpa

Elektrik statt Diesel: In Frankfurt testet die Entsorgungs- und Service GmbH (FES) von heute an ein vollelektrisches Müllfahrzeug. Umweltdezernentin Rosemarie Heilig, die FES und die Schweizer Entwicklungsfirma stellen das Fahrzeug "Futuricum" (11.00) vor. Der Test soll drei Tage dauern. In der Schweiz sind nach Angaben der Stadt bereits vier Modelle des Fahrzeugs im Einsatz. Bei der Vorstellung des elektrischen Müllfahrzeugs soll es darum auch um die bisherigen Erfahrungen im Entsorgungsalltag gehen.

Wegen der Luftverschmutzung vor allem durch Dieselmotoren könnte in Frankfurt ein Dieselfahrverbot eingeführt werden. Die Stadt hofft aber, das noch vermeiden zu können. Dazu beitragen könnten auch mehr elektrisch angetriebene Fahrzeuge im städtischen Fuhrpark.