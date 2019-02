Kiel

Abgeordnete befragen weiteren Ermittler zu "Rocker"-Affäre

04.02.2019, 05:30 Uhr | dpa

Vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss (PUA) zur "Rocker"-Affäre soll heute ein weiterer Ermittler der Polizei aussagen. Er war bei der polizeilichen Aufarbeitung eines Überfalls in einem Schnellrestaurant in Neumünster im Jahr 2010 (sogenanntes Subway-Verfahren) von dem damaligen Ermittlungsführer als Helfer hinzugezogen worden. Damals hatte es im Norden Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Rocker-Gruppierungen gegeben. Der Ausschuss will mögliche Missstände in der Polizei aufklären im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Rockerkriminalität in dieser Zeit. Am 28. Januar hatten die Abgeordneten bereits einen anderen Ermittler vernommen.