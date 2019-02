Berlin

Feuerwehrleute bei Einsatz in Kreuzberg angegriffen

04.02.2019, 05:38 Uhr | dpa

Feuerwehrleute sind bei der Versorgung eines Patienten in Berlin-Kreuzberg angegriffen und verletzt worden. Wie die Feuerwehr über Twitter mitteilte, flüchteten die Rettungskräfte am Sonntag in ihr Einsatzfahrzeug und harrten dort aus, bis die Polizei kam. Erst danach konnten sich die Feuerwehrleute wieder um den Patienten kümmern und ihn ins Krankenhaus bringen. Weitere Einzelheiten zu dem Vorfall teilte die Feuerwehr in der Nacht zum Montag nicht mit.