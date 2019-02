Weimar

Politik und Bürger erinnern an Weimarer Verfassung

04.02.2019, 06:28 Uhr | dpa

Vor 100 Jahren schaute die Welt nach Weimar: Am 6. Februar 1919 trat dort im Deutschen Nationaltheater (DNT) die nach Novemberrevolution, Kaisersturz und Ende des Ersten Weltkriegs (1914-1918) neu gewählte deutsche Nationalversammlung zusammen, um der jungen Republik eine Verfassung zu geben. Nach dem Versammlungsort erhielt die erste parlamentarische Demokratie in Deutschland ihren Namen: Weimarer Republik. An das historische Ereignis und die am 31. Juli 1919 beschlossene Weimarer Reichsverfassung wird an diesem Mittwoch (6. Februar) mit einem Festakt erinnert.

Zur Feier im DNT mit rund 800 Gästen werden neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als Festredner weitere Spitzenpolitiker erwartet, darunter Kanzlerin Angela Merkel, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und Bundesratspräsident Daniel Günther (alle CDU), der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Zuvor kommen sie mit Bürgern ins Gespräch und nehmen an einem ökumenischen Gottesdienst in der Herderkirche teil.

Bei einem Bürgerfest im Kulturzentrum "Mon ami" können die Weimarer mit Nachfahren von Parlamentariern der Weimarer Republik, unter anderem des ersten Reichspräsidenten Friedrich Ebert (SPD) und des späteren Reichskanzlers und Außenministers Gustav Stresemann (DVP), ins Gespräch kommen. Das DNT würdigt das Jubiläum noch bis zum 10. Februar mit einer Woche der Demokratie.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Große Teile der Weimarer Innenstadt, die sonst von Touristen bevölkert ist, werden abgesperrt. Für Anwohner hat die Polizei unter der Rufnummer 0361-6621900 ein Bürgertelefon eingerichtet.