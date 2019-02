Burghaun

Toter bei Brand in Fachwerkhaus gefunden

04.02.2019, 07:40 Uhr | dpa

Nach einem Brand in einem Fachwerkhaus im osthessischen Burghaun haben Einsatzkräfte einen Toten gefunden. Die Identität sei derzeit noch nicht geklärt, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Das Feuer war am frühen Morgen in dem Haus ausgebrochen. Zuerst hatte die Hessenschau berichtet.