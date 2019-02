Selters(Westerwald)

Geldautomat in Selters gesprengt: Täter flüchtig

04.02.2019, 08:08 Uhr | dpa

Ein Geldautomat ist in der Nacht zum Montag auf dem Gelände einer Tankstelle in Selters gesprengt worden. Derzeit sei noch nicht bekannt, ob die Täter tatsächlich Bargeld erbeuten konnten, sagte ein Polizeisprecher. Durch die Explosion seien auch am Tankstellengebäude Schäden entstanden. Unter anderem mit einem Hubschrauber wurde nach den flüchtigen Tätern gefahndet. Erst am Dienstag war ein Geldautomat im Foyer eines Supermarktes in Mainz gesprengt worden. Auch in Diez (Rhein-Lahn-Kreis) und Freckenfeld (Kreis Germersheim) gab es laut Polizei im Januar Automatensprengungen.