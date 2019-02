Böklund

Polizei: Banküberfall in Böklund aufgeklärt

04.02.2019, 09:57 Uhr | dpa

Der Überfall auf eine Sparkasse in Bölkund im Kreis Schleswig-Flensburg Ende vergangene Woche ist nach Angaben der Polizei aufgeklärt. Nach Zeugenhinweisen habe sich bereits am Abend des Tattags ein Anfangsverdacht gegen einen 28-jährigen Mann aus dem Kreis Schleswig-Flensburg ergeben, teilte die Polizei am Montag mit. Nach weiteren Ermittlungen sei auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg Haftbefehl erlassen worden. Am Samstagmorgen habe der 28-Jährige, der nach der Tat abgetaucht sei, dann in einem Berliner Hotel verhaftet werden können. Dabei sei auch eine größere Summe Bargeld sichergestellt worden. Früheren Angaben zufolge hatte der Räuber am vergangenen Donnerstag Mitarbeiter der Bank mit einem Messer bedroht und war mit mehreren tausend Euro geflüchtet.