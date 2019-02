Hambühren

Fahrer wühlt bei Tempo 100 in Handschuhfach: Unfall

04.02.2019, 10:28 Uhr | dpa

Bei Tempo 100 hat ein Autofahrer im Kreis Celle im Handschuhfach gewühlt und ist gegen einen Baum geknallt. Schwerverletzt kam der 49-Jährige nach dem Unfall auf der B214 zwischen Hambühren und Celle am Sonntag in eine Klinik, teilte die Polizei am Montag mit. Andere Autofahrer befreiten den Mann nach dem Crash aus seinem Wagen. Wie sich herausstellte, war der Fahrer nicht angeschnallt unterwegs gewesen. Was er so dringend im Handschuhfach gesucht hatte, wurde nicht bekannt. An dem Wagen entstand Totalschaden. Die B214 musste für die Aufräumarbeiten eine Stunde lang gesperrt werden.