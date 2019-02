Reinheim

Feuerwerksrakete aus fahrendem Auto auf Fußgänger abgefeuert

04.02.2019, 12:08 Uhr | dpa

Mehrere Fußgänger sind in Reinheim im Landkreis Darmstadt-Dieburg aus einem fahrenden Auto heraus mit einer Feuerwerksrakete beschossen worden. Die Rakete explodierte hinter den Passanten, verletzt wurde bei dem Zwischenfall am Samstagabend niemand, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Zeugen hatten danach die Polizei alarmiert, die das beschriebene Auto schließlich im Ortsteil Zeilhard anhielt und den 20 Jahre alten Fahrer vorläufig festnahm.

Bei der Durchsuchung seines Autos stießen die Polizisten auf einen sogenannten "Polenböller" sowie einen griffbereiten Teleskopschlagstock. Außerdem ergab ein Alkoholtest bei dem jungen Mann einen Wert von 0,23 Promille, für den Fahranfänger gelte jedoch eine Null-Promillegrenze, erklärte die Polizei. Die Ermittlungen zu einem noch unbekannten Beifahrer dauerten zunächst noch an.