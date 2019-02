Hermsdorf

Eisbrocken von Lastwagen treffen Windschutzscheiben

04.02.2019, 14:02 Uhr | dpa

Von Lastwagen herab gefallene Eisplatten haben am Montag für mehrere Unfälle auf Thüringer Autobahnen geführt. Die Eisbrocken trafen fünf nachfolgende Fahrzeuge auf Windschutzscheiben oder Motorhauben und richteten dort Schäden an, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Je zwei Unfälle ereigneten sich auf der A 4 bei Eisenach und Gotha sowie auf der A 71 bei Erfurt. Ein weiterer Eisbrocken löste sich am Autobahndreieck Suhl von einem Lastwagen. Verletzt wurde niemand. Zur Schadenshöhe machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Nach Angaben eines Sprechers hatte nächtlicher Frost nach Schnee- und Regenfällen am Wochenende zu Eisbildung auf den LKW-Planen geführt. Laut Polizei ist die Gefahr für andere Autos, von Eisstücken auf LKW getroffen zu werden, hauptsächlich in Kurven hoch. Sie rät Autofahrern, bei winterlichem Wetter besonders viel Abstand zu voranfahrenden Lastwagen zu halten.