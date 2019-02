Gießen

Prozessauftakt um Tod in Kletterpark verschoben

04.02.2019, 14:04 Uhr | dpa

Der Prozessbeginn um einen tödlichen Unfall in einem Kletterpark im Vogelsbergkreis verzögert sich. Die Verhandlung werde nicht wie geplant am (morgigen) Dienstag beginnen, sondern wegen Krankheitsfällen erst am 12. Februar, teilte das Landgericht Gießen am Montag mit. Angeklagt sind die Betreiber des Kletterparkes in Schotten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen fahrlässige Tötung vor, weil die Sprunganlage nicht verkehrssicher gewesen sein soll. Eine Zwölfjährige war im August 2015 bei einem unkontrollierten Sprung von einem sogenannten Freefall-Tower von der Umrandung des Sprungkissens abgeprallt und mit dem Kopf auf einen Felsbrocken aufgeschlagen. Sie erlag später ihren Verletzungen.