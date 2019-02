Hamburg

Von Bouldern bis Biken: Sattes Programm bei Freizeitmesse

04.02.2019, 14:09 Uhr | dpa

Einfach durch Urlaubswelten bummeln oder doch aktiv werden: Bei der Hamburger Freizeit- und Reisemesse "oohh!" können die Besucher vom 6. bis 10. Februar beides miteinander verknüpfen. Eine Kletterwand lädt zum Bouldern ein, mit Kameras können Urlaubsschnappschüsse geübt und E-Bikes im Parcours getestet werden - dazu gibt es jede Menge Vorträge und Informationen über Urlaubsangebote weltweit. 750 Aussteller aus mehr als 40 Ländern laden zur Entdeckungsreise durch die Hamburger Messehallen ein.

"Wir freuen uns, dass wir Bouldern so spektakulär aufgreifen können", sagte Messechef Bernd Aufderheide am Montag. Schließlich sei die Sportart 2020 olympisch. An einer 16 Meter breiten Kletterwand wird am Samstag (9.2.) der erste "oohh!"-Bouldercup in Kooperation mit der Nordwandhalle ausgetragen. Beim Bouldern sind die Kletterer nicht durch Seile und Gurte abgesichert, sie fallen allenfalls aus niedriger Höhe auf weiche Matten.

Die Freizeitwelten vereinen fünf Spezialmessen unter den Dächern der Hamburger Messehallen. Sie bieten Reisen, Wohnmobile und Campingausstattung, Räder nebst Touren sowie Kreuzfahrtprogramme. Erstmals präsentiert sich der "Fotohaven Hamburg", der Reise-, Hobby- und Profi-Fotografen ansprechen will. "Der Branche geht es gut, ihr Umsatz lag im vergangenen Jahr bei rund 20 Milliarden Euro", berichtete der Sprecher des Fotodienstleisters Cewe (Oldenburg), Christian Stamerjohanns. Spiegellose Systemkameras boomten. Namhafte Hersteller präsentieren ihre Produkte und leihen sie zur Fotosafari auf der Messe aus. Erwartet werden rund 75 000 Besucher, im Vorjahr kamen rund 77 000 Interessenten.