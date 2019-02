Dresden

Sunfire fordert Unterstützung für synthetische Kraftstoffe

04.02.2019, 15:27 Uhr | dpa

Das Dresdner Energie-Unternehmen Sunfire hat mit Blick auf die Energiewende mehr politische Unterstützung für synthetische Kraftstoffe gefordert. "Das Thema schiebt man auf die lange Bank", sagte Mitgründer und Geschäftsführer Nils Aldag der Deutschen Presse-Agentur. Wenn man Wasserstoff und E-Fuels die gleiche Chance geben würde wie batterieelektrischer Mobilität, könnte man den Kohlendioxid-Ausstoß gerade im Transportsektor erheblich minimieren, so Aldag. Sunfire baut vor allem Anlagen zur Erzeugung von erneuerbaren technischen Gasen und Kraftstoffen. Rund 130 Mitarbeiter beschäftigt Sunfire an seinen beiden Standorten in Dresden und Mecklenburg-Vorpommern.