Dortmund

BVB-Verteidiger Zagadou vor Rückkehr

04.02.2019, 15:54 Uhr | dpa

Borussia Dortmund kann in näherer Zukunft wieder mit Dan-Axel Zagadou planen. Nach überstandener Fußstauchung nahm der 19 Jahre alte Franzose erstmals seit zwei Monaten wieder am Mannschaftstraining des Bundesliga-Spitzenreiters teil. Für das Pokal-Achtelfinale am Dienstag gegen Werder Bremen (20.45 Uhr/ARD und Sky) ist der Abwehrspieler jedoch noch keine Option. "Er ist bald wieder bereit, aber noch nicht fit für Bremen", sagte BVB-Trainer Lucien Favre am Montag.

Der Fußball-Lehrer geht mit großem Respekt in die Partie gegen den Bundesliga-Zehnten: "Wir müssen uns total auf dieses Spiel konzentrieren. Bremen ist immer sehr gut organisiert." Favre verwies auf die starke Vorstellung der Bremer beim 2:1-Sieg seiner Mannschaft am 15. Dezember in der Meisterschaft: "Das sagt eigentlich alles."

Im Vergleich zum Kraftakt drei Tage zuvor in Frankfurt will Favre sein Team umstellen: "Wir wollen und müssen rotieren. Rotation ist obligatorisch, wenn wir alle drei, vier Tage spielen."