Offenbach am Main

Leichter Vorgeschmack auf den Frühling in Hessen

04.02.2019, 16:08 Uhr | dpa

Etwas mildere Temperaturen und ein wenig Regen bringen den Menschen in Hessen in dieser Woche einen leichten Vorgeschmack auf den Frühling. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte, dürfte das Thermometer am Dienstag bei starker Bewölkung zwischen zwei und fünf Grad anzeigen. Dazu fällt in der ersten Tageshälfte im Norden etwas Niederschlag. In kleinen Schritten soll es dann täglich etwas aufwärts gehen mit den Temperaturen. Für den Mittwoch erwarten die Meteorologen am frühen Morgen die Bildung örtlicher Nebelbänke und für den Tagesverlauf Temperaturen zwischen zwei und sechs Grad. Dabei soll es im Norden stark bewölkt bleiben und Richtung Südosten auflockern. Auch zum Ende der Woche dürften die milden Temperaturen in Hessen anhalten. Bei Höchstwerten zwischen vier und sieben Grad ist am Donnerstag jedoch zeitweise mit Windböen zu rechnen.