Frankfurt am Main

Paulskirche: Gespräche mit Bundespräsident über Sanierung

04.02.2019, 16:12 Uhr | dpa

Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) hat bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier um Unterstützung für die Sanierung der Paulskirche geworben. Neben baulichen Maßnahmen ging es bei dem Gespräch am Freitag in Berlin auf Einladung Steinmeiers auch um eine Aufwertung des nationalen Kulturdenkmals, wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilte.

In der Paulskirche tagte 1848/49 das erste deutsche Parlament. Nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wurde die Kirche im schlichten Stil als Gedenkstätte wiederaufgebaut. Derzeit wird darüber debattiert, wie die Paulskirche als Wiege der deutschen Demokratie angemessener präsentiert werden kann.

Feldmann will die Gedenkstätte wieder stärker in den Mittelpunkt der Stadt und auch des ganzen Landes stellen. Er hatte dafür im vergangenen Jahr in Briefen an das Bundeskanzleramt und das Bundespräsidialamt geworben.

Steinmeier kommt am Donnerstag (6.2.) auch zu einem Besuch nach Frankfurt. Dabei stehe ganz das Thema Integration von Zuwanderern im Vordergrund, sagte ein Sprecher Feldmanns. Ein Besuch der Paulskirche sei nicht geplant.