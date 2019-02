Roßleben

Tödlicher Verkehrsunfall: Polizei sucht Verursacher

04.02.2019, 17:29 Uhr | dpa

Die Suche nach dem Verursacher eines Verkehrsunfalles, bei dem auf der Landstraße zwischen Roßleben (Kyffhauserkreis) und Ziegelroda (Saalekreis) ein junger Fußgänger ums Leben kam, hat noch keinen Erfolg gebracht. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren, es werde zahlreichen Hinweisen aus der Bevölkerung nachgegangen, teilte die Polizei in Nordhausen am Montag mit. Es könnten jedoch noch keine konkreten Aussagen zum Unfallhergang gemacht werden.

Nach jetzigen Stand war in der Nacht zum Samstag ein 20-Jähriger Fußgänger aus dem Saalekreis von einem unbekannten Fahrzeug erfasst worden. Den dabei erlittenen schweren Verletzungen erlag der Mann noch an der Unfallstelle. Gesucht wird vor allem der Fahrer eines Lasters, der die Unfallstelle passiert haben soll. Ob er am Unfall beteiligt war oder ein wichtiger Augenzeuge ist, könne noch nicht gesagt werden.