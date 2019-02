Erfurt

CDU droht mit Rückzug aus Verfassungsschutz-Kontrollgremium

04.02.2019, 17:29 Uhr | dpa

In der Dauerdebatte über die Zukunft des Verfassungsschutzes in Thüringen hat die CDU mit dem Rückzug aus dem Landtags-Kontrollgremium für den Geheimdienst gedroht. Der CDU-Landtagsabgeordnete Wolfgang Fiedler nannte am Montag die "anhaltende personelle Unterbesetzung des Verfassungsschutzes" als Grund. Die Behörde sei deshalb "schon lange nicht mehr arbeitsfähig, dann macht es auch keinen Sinn mehr, den Verfassungsschutz zu kontrollieren", erklärte er. Vertreter der rot-rot-grünen Regierungskoalition reagierten gelassen.

Die SPD-Landtagsabgeordnete Dorothea Marx sprach von einem widersprüchlichen Verhalten der CDU. In der Kommission gehe es schließlich nicht nur um Kontrolle, sondern um den fachlichen Austausch. Auf deren Arbeitsfähigkeit hätte ein CDU-Rückzug nach ihren Angaben zudem keinerlei Einfluss. "Sie wäre noch beschlussfähig." Zwei Mitglieder des fünfköpfigen Gremiums werden von der CDU gestellt, die übrigen drei von Rot-Rot-Grün.

"Wenn die CDU jetzt nach vier Jahren in der Kommission meint, es gibt nichts zu kontrollieren, bestätigt das meinen Eindruck von diesem Amt", sagte der Linke-Innenpolitiker Steffen Dittes. Der Umgang mit dem Verfassungsschutz ist innerhalb der rot-rot-grünen Koalition umstritten. Einzelne Abgeordnete der Linken plädieren für die Abschaffung des Geheimdienstes.