US-Militärfahrzeug blockiert nach Unfall die A4 bei Bautzen

04.02.2019, 17:31 Uhr | dpa

Ein Sattelschlepper der US-Armee ist am Montag auf der Autobahn 4 bei Bautzen in die Leitplanke geprallt. Dabei wurden zwei Soldaten verletzt, wie die Polizei mitteilte. Auf der A4 waren am Montagmittag etwa 25 Fahrzeuge im Konvoi unterwegs, als der Fahrer des Sattelschleppers mit Tieflader dem vor ihm fahrenden Fahrzeug ausweichen musste. Der Sattelschlepper verkeilte sich in der Leitplanke und blockierte den Standstreifen und die rechte Fahrspur. Ein privates Abschleppunternehmen sollte das Fahrzeug auf den nächsten Parkplatz bringen.