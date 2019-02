Schwäbisch Gmünd

Unfall mit vier Verletzten nach Überholmanöver

04.02.2019, 17:36 Uhr | dpa

Eine Autofahrerin ist bei einem Überholmanöver bei Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) frontal mit einem Lastwagen zusammengeprallt. Die 35-Jährige und drei weitere Fahrzeuginsassen, zwei davon Kinder, mussten in eine Klinik gebracht werden. Das teilte die Polizei in Aalen am Montag mit. Zur Schwere der Verletzungen konnte ein Sprecher zunächst keine Angaben machen. Die Fahrerin wollte am Montag demnach einen vorausfahrenden Wagen überholen. Bevor sie wieder einscheren konnte, stieß sie mit dem entgegenkommenden Lastwagen zusammen.