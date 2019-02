Bensheim

78-Jähriger durchbricht Leitplanke und fährt in einen Bach

04.02.2019, 17:40 Uhr | dpa

Ein 78 Jahre alter Mann ist in Bensheim (Kreis Bergstraße) mit seinem Auto von der Straße abgekommen und etwa fünf Meter tiefer in einem Bach gelandet. Er wurde verletzt, teilte die Polizei mit. Das Auto hat einen Totalschaden. Warum der Fahrer am Montag die Leitplanke durchbrach war zunächst unklar. Der Abschnitt Richtung Bensheim musste am Montag für etwa 30 Minuten voll gesperrt werden.