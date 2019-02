Frankfurt am Main

Stadt will für kostenlosen Bäder-Eintritt werben

04.02.2019, 18:03 Uhr | dpa

Seit dem 1. Februar dürfen Kinder unter 15 Jahren in Frankfurt kostenlos in Frei- und Schwimmbäder. Die Stadt will dafür mit Plakaten in der Stadt unter Kindern und Jugendlichen verstärkt Werbung machen. Frankfurt sei mit dieser Entscheidung bundesweit Vorreiter, sagte Sportdezernent Markus Frank (CDU) am Montag nach Mitteilung der Pressestelle. Angesichts des wachsenden Bewegungsmangels vieler Kinder sei es notwendig, ihnen den Zugang zu sportlichen Einrichtungen wieder zu erleichtern.

Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) sprach von einem "großen Signal" für Familien, die sich einen Schwimmbadbesuch oft nicht leisten könnten. Die Stadtverordnetenversammlung hatte die Initiative am Donnerstagabend beschlossen. Darauf hatten sich CDU, SPD und Grüne im Dezember vergangenen Jahres geeinigt. Die Dreier-Koalition regiert Hessens größte Stadt. Nach Angaben der Bäderbetriebe Frankfurt sind umfangreiche Kursangebote und Kooperationen mit Schulen geplant.