Mainz

Zug in Mainz wegen herrenlosen Koffers geräumt

04.02.2019, 18:28 Uhr | dpa

Ein herrenloser Koffer hat am Montag am Mainzer Hauptbahnhof einen Einsatz der Bundespolizei ausgelöst. Das Personal eines Regionalzuges von Koblenz nach Frankfurt habe das Gepäckstück gemeldet, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Koblenz. Daraufhin sei der Zug sicherheitshalber geräumt worden. Letztlich sei der Koffer geöffnet worden, Gefährliches sei nicht darin gewesen. Der Besitzer des Koffers sei nicht mehr auffindbar gewesen. Einem Bahnsprecher zufolge waren die Auswirkungen auf den Zugverkehr überschaubar. Der betroffene Zug habe in Mainz vorzeitig geendet, zudem hätten sich wegen des Einsatzes drei weitere Züge verspätet. Zuvor hatte das Online-Portal "Merkurist" darüber berichtet.