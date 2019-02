Berlin

Erneut Dutzende Autoreifen in Berlin zerstochen

04.02.2019, 20:59 Uhr | dpa

Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen haben Unbekannte an Dutzenden Fahrzeugen willkürlich die Reifen zerstochen. Am Montag traf es Autobesitzer in Berlin-Charlottenburg. Am Vormittag bemerkten Anwohner platte Autoreifen und alarmierten gegen 9.30 Uhr die Polizei, wie diese mitteilte. Insgesamt 34 betroffene Fahrzeuge stellten die Beamten am Einsteinufer, in der Galvani-, Guericke- und in der Franklinstraße fest.

Am 25. Januar wurden rund 100 Fahrzeuge in Buckow beschädigt. Verärgerte Autobesitzer standen im Schlierbacher Weg, Sandsteinweg, Gauwackeweg und Hornblendeweg vor zerstochenen Reifen.