Kunde treibt Räuber in die Flucht

04.02.2019, 21:19 Uhr | dpa

Ein couragierter Kunde hat in einem Einkaufsmarkt in Halle einen maskierten Räuber in die Flucht geschlagen. Dieser habe am Montagabend eine Kassiererin mit einem Messer bedroht und Bargeld gefordert, wie die Polizei mitteilte. Der Maskierte sei schließlich ohne Beute geflohen. Wie genau der Kunde ihn vertrieb, teilte die Polizei nicht mit. Verletzt wurde niemand. Die Suche nach dem Täter blieb zunächst erfolglos. Die Polizei sucht Zeugen.