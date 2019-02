Westerstede

Auto fährt gegen Bäume: Junger Fahrer stirbt

04.02.2019, 23:03 Uhr | dpa

Ein 19 Jahre alter Autofahrer ist in Westerstede tödlich verunglückt. Er sei am Montag von der Straße abgekommen und mit dem Wagen gegen zwei Bäume geprallt, teilte die Polizei mit. Noch am Unfallort sei er gestorben. Warum der junge Westersteder gegen 17 Uhr nach rechts von der Fahrbahn abkam, war noch unklar.