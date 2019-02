Eichstätt

Bistum Eichstätt stellt Bericht zu Immobiliengeschäften vor

05.02.2019, 00:12 Uhr | dpa

Gregor Maria Hanke, Bischof von Eichstätt, nimmt an einem Gottesdienst teil. Foto: Armin Weigel/Archiv (Quelle: dpa)

Nach dem Skandal um riskante Immobiliengeschäfte in den USA will das Bistum Eichstätt heute die Ergebnisse eines Prüfberichts vorstellen. Vor einem Jahr war bekannt geworden, dass die Diözese rund 60 Millionen US-Dollar (etwa 52 Millionen Euro) in dubiose Anlagen gesteckt hatte, ein Großteil der Summe könnte verloren sein.

Das Bistum stellte Strafanzeige gegen einen ehemaligen Mitarbeiter und dessen Geschäftspartner. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft München II gegen die zwei Beschuldigten dauern nach Angaben der Behörde an. Es handelt sich um den früheren stellvertretenden Finanzdirektor der Diözese und einen Projektentwickler. Beide saßen vorübergehend auch in Untersuchungshaft, sind aber wieder frei.

Das Bistum hatte zunächst nur etwa ein Zehntel der investierten Summe zurückerhalten. Bislang hieß es, es sei noch unklar, wie viel der fehlenden 54 Millionen US-Dollar noch zurückfließen. Das oberbayerische Bistum schloss im vergangenen Jahr einen Komplettverlust der offenen Summe nicht aus, die Staatsanwaltschaft ging von einem geringeren Schaden aus.

Bischof Gregor Maria Hanke will nun über den aktuellen Stand informieren. Sein Bistum hatte in der Vergangenheit auch mit risikoreichen Schiffsbeteiligen fünf Millionen Euro verloren.