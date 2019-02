Barleben

Maschinenbauer erweitern Produktion in Osterweddingen

05.02.2019, 01:08 Uhr | dpa

Der Maschinenbauer H&B Omega will mit einer Millioneninvestition seinen Standort in Osterweddingen ausbauen. In das Werk sollen 2,4 Millionen Euro investiert werden, wie das Wirtschaftsministerium mitteilte. Bisher arbeiten 60 Beschäftigte in dem Werk im Bördekreis, künftig sollen es 12 mehr sein. Dort werden Anlagen gefertigt, die besondere Schweißverfahren ermöglichen.

Auch der mit H&B verbundene Maschinenbauer Symacon baut sein Werk Barleben aus. Der Betrieb ist auf die Fertigung von Sondermaschinen und Automatisierungsprojekte spezialisiert. Sachsen-Anhalt fördert beide Vorhaben. Die Zusagen übergibt Wirtschaftsstaatssekretär Jürgen Ude am heutigen Dienstag in Barleben.