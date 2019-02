Düsseldorf

Loveparade-Prozess: Staatsanwälte äußern sich

05.02.2019, 01:43 Uhr | dpa

Im Prozess um das tödliche Gedränge bei der Loveparade will die Staatsanwaltschaft am heutigen Dienstag erklären, unter welchen Voraussetzungen sie einer Einstellung des Verfahrens zustimmen könnte. Das Gericht hatte Mitte Januar vorgeschlagen, den Prozess einzustellen - gegen sieben Angeklagte ohne Geldauflage, gegen drei Angeklagte mit Auflage. Nach dem bisherigen Verlauf sei die individuelle Schuld der Angeklagten als gering oder allenfalls mittelschwer anzusehen, hatte das Gericht seinen Vorstoß begründet.

Die Staatsanwaltschaft hatte damals in einer ersten Reaktion eine Einstellung ohne Auflagen als "kaum vorstellbar" bezeichnet. Beobachter rechnen für Dienstag mit deutlichen Hinweisen, ob das Verfahren gegen einen oder mehrere Angeklagte eingestellt wird.

Am Dienstag ist der 100. Hauptverhandlungstag in dem Mammutprozess um das tödliche Gedränge bei der Loveparade 2010 in Duisburg, bei dem 21 Menschen starben.