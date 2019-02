Flensburg

Urteil im Prozess gegen zwei Männer um Steinwürfe auf Autos

05.02.2019, 01:54 Uhr | dpa

Im Prozess um Steinwürfe auf die A7 und die Bundesstraße 200 wird heute am Landgericht Flensburg das Urteil verkündet. Die Öffentlichkeit bleibt wie bereits während des gesamten Prozesses ausgeschlossen. Die heute 19 Jahre alten Angeklagten müssen sich unter anderem wegen versuchten Mordes verantworten. Sie sollen in der Zeit vom 11. Februar bis zum 8. Mai 2018 in Flensburg und Umgebung Steine auf fahrende Fahrzeuge auf der A7 und der Bundesstraße 200 geworfen haben. Dabei wurde eine Autofahrerin schwer verletzt. Acht Autos, zwei Lastwagen und ein Bus wurden beschädigt. Die Staatsanwaltschaft hatte Jugendstrafen von sechseinhalb Jahren gefordert. Die Verteidiger sehen einen Tötungsvorsatz nicht als nachgewiesen an. Es komme daher nur eine Verurteilung wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Betracht.