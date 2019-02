Erfurt

Arbeitssituation und Mikroplastik Themen in Kabinettssitzung

05.02.2019, 03:27 Uhr | dpa

Thüringen will mit einer Bundesratsinitiative erreichen, dass die Umwelt weniger mit Mikroplastik - winzigen Plastikteilchen - belastet wird. Das Thema beschäftigt heute die Landesregierung. Im Anschluss daran will Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) über Details informieren. Als Mikroplastik werden Kunststoffteilchen bezeichnet, die kleiner als fünf Millimeter sind. Sie können über das Wasser oder über die Nahrung in den Organismus gelangen und belasten die Meere. Nach der Kabinettssitzung will Arbeitsministerin Heike Werner (Linke) außerdem die Ergebnisse einer Befragung von Beschäftigten zu ihrer Arbeitssituation vorstellen.