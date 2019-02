Mainz

Amtliche Statistiker stellen Bevölkerungsprognose vor

05.02.2019, 03:56 Uhr | dpa

Das Statistische Landesamt stellt heute in Mainz seine Prognose zur Entwicklung der rheinland-pfälzischen Bevölkerung in den kommenden Jahrzehnten vor. Der Präsident des Landesamts, Marcel Hürter, präsentiert drei Varianten der Vorausberechnung zur mittelfristigen Entwicklung bis 2040 sowie zur langfristigen Entwicklung bis 2070. Der Staatssekretär im Innenministerium, Randolf Stich (SPD) will die Ergebnisse aus Sicht der Landesregierung bewerten.

Die Berechnungen der amtlichen Statistiker bilden die Grundlage für längerfristige Planungen etwa für Schulen, Krankenhäuser oder Verkehr. In Rheinland-Pfalz lebten zu Beginn des Jahres schätzungsweise 4,084 Millionen Menschen, so viele wie nie zuvor. Die Bevölkerungszahl stieg 2018 nach Angaben des Statistischen Landesamts das siebte Jahr in Folge. Hauptgrund war im vergangenen Jahr die Zuwanderung, deren Saldo (plus 19 000) den Überschuss der Sterbefälle gegenüber der Zahl der Geburten (8500) mehr als ausgeglichen hat.