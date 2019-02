Flörsheim am Main

Heftige Verpuffung in Einfamilienhaus: Mutter rettet Kinder

05.02.2019, 05:43 Uhr | dpa

Bei einer heftigen Verpuffung in einem Haus in Flörsheim (Main-Taunus-Kreis) ist eine 42-jährige Mutter verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, passierte das Unglück, als die Frau am Montagnachmittag Spiritus in einen Ofen schüttete. Die Flüssigkeit entzündete sich. Durch die Wucht der Verpuffung zerbarsten die Fensterscheiben im Obergeschoss des Einfamilienhauses. Zudem fing der Schal der Mutter Feuer. Die Frau streifte den Schal ab und brachte ihre Kinder und sich in Sicherheit. Die 42-Jährige und ein Ersthelfer kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftungen in die Klinik. An dem Haus entstand ein Sachschaden von rund 100 000 Euro.