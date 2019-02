Braunschweig

Feuer im Braunschweiger Rotlichtviertel: 50 000 Euro Schaden

05.02.2019, 05:49 Uhr | dpa

Bei einem Brand im Braunschweiger Rotlichtviertel ist ein Sachschaden von rund 50 000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer in der Nacht zum Dienstag aus und richtete an einem Gebäude in der Bruchstraße erheblichen Schaden an. Ein Mann verletzte sich beim Sturz auf dem Gehweg und kam ins Krankenhaus. Zur Brandursache konnten die Ermittler nichts sagen.