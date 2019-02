Ovelgönne

Auto kracht frontal in Lkw: Junger Mann stirbt in Trümmern

05.02.2019, 05:55 Uhr | dpa

Ein 20 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall nahe Ovelgönne (Landkreis Wesermarsch) getötet wurden. Wie die Polizei mitteilte, krachte sein Wagen am Montagnachmittag frontal in einen entgegenkommenden Lastwagen. Der 20-Jährige starb noch in den Trümmern. Der 40 Jahre alte Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.